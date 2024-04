Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de abril de 2024, p. 23

Madrid. Representantes de la izquierda internacional, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el boliviano Luis Arce, líderes europeos y del interior de España, expresaron su apoyo ayer al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y se unieron para frenar la ofensiva antidemocrática y de guerra sucia que busca derrocar a un gobierno legítimo .

Lula informó en sus redes sociales: Hablé hoy con el presidente español, Pedro Sánchez, para solidarizarme con su liderazgo y su papel para una España democrática cada vez más justa, próspera y humana. Su fuerza y su papel son importantes para su país, para Europa y para el mundo . Mientras que Petro denunció que la máquina del fango impulsada por la extrema derecha española ha buscado destruir la familia de Pedro Sánchez para detener las políticas progresistas. La política de la derecha es destruir a las personas. Mi solidaridad con el presidente de España y su familia .

Desde Bolivia, Arce, advirtió que “noticias falsas o mentiras se han convertido en una de las herramientas más perversas con las que la ‘antipolítica’ pretende desacreditar y destruir gobiernos, presidentes y familias”.

El alcalde romano Roberto Gualtieri expresó su máxima solidaridad , y animó a Sánchez a resistir porque España y Europa necesitan de tu honestidad y competencia .

La izquierda portuguesa mostró su respaldo con un enorme cartel en los actos del aniversario de la Revolución de los Claveles, que decía Pedro Sánchez, no dimitas. Estamos contigo .

Estas expresiones de apoyo se suman a las que se están generando en el interior de España, desde las delegaciones del Partido Socialista Obrero Español, que están movilizando a su militancia para la gran manifestación de este sábado en Madrid. Mientras que desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, resumió lo que está ocurriendo: La jauría ultraderechista (...)Primero te acosa y, cuando denuncias, te agrede más y encima intenta presentarse como la víctima .

El mandatario se rompió y yo lloré...