Xi sostuvo que espera que Washington pueda ver el desarrollo de chino desde una perspectiva positiva, y propuso tres puntos básicos para la relación: El respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo . Es el deseo compartido tanto de los dos pueblos como de la comunidad internacional. He dicho muchas veces que el planeta es lo suficientemente grande como para albergar el desarrollo común y la prosperidad respectiva , declaró.

Por otra parte, el representante estadunidense elogió las tareas recientes de Pekín para controlar la venta de sustancias empleadas en la elaboración del fentanilo, pero destacó la importancia de que la República Popular de China adopte medidas adicionales, en particular para procesar a quienes venden químicos y equipos utilizados en su producción .

También pidió al presidente chino utilizar su influencia para disuadir a Irán y sus representantes de expandir el conflicto en el Medio Oriente , así como para convencer a Corea del Norte “de poner fin a su comportamiento bélico peligroso y entablar un diálogo.

Estamos comprometidos a mantener y fortalecer las líneas de comunicación para avanzar en esa agenda, y nuevamente abordar responsablemente nuestras diferencias para evitar cualquier falta de comunicación, toda percepción errónea, o error de cálculo , refirió.

Antes, Blinken se reunió en la casa de huéspedes estatal Diaoyutai, con su par, Wang Yi, quien reconoció que las relaciones entre ambos países están empezando a estabilizarse, pero al mismo tiempo, se están creando y aumentando los factores negativos en la relación .

Uno de los temas que molesta a las autoridades chinas es la presión económica de la administración Biden que vetó las exportaciones de semiconductores al país asiático y amenaza con prohibir la plataforma TikTok si no corta lazos con su matriz china ByteDance.

Por ello, Wan afirmó: Siempre hemos pedido que se respeten los intereses fundamentales de cada uno e instamos a Estados Unidos a no interferir en los asuntos internos de China, a no frenar su desarrollo y a no pisar las líneas rojas chinas respecto de la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país .

Blinken respondió que la administración Biden valora el diálogo entre ambas potencias, incluso en cuestiones en disputa. Comentó que se han producido algunos avances, pero admitió que las conversaciones seguirían siendo difíciles.