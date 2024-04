Jessica Xantomila y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 27 de abril de 2024, p. 26

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó dar seguimiento a la renuncia de 200 candidatas a diferentes cargos de elección popular en Zacatecas, entre ellas diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

En sesión extraordinaria, la consejera Dania Ravel informó que el instituto electoral del estado les notificó que de ese total, sólo una persona manifestó que su dimisión era por sufrir violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que se le brindó la información y asesoría correspondiente.

Aclaró que, sin embargo, decidió no presentar la queja, no obstante, se hará el seguimiento respectivo”.

En cuanto a las demás, detalló que las causas fueron por haber sido registradas sin su consentimiento, por cuestiones personales, laborales y de salud, para cambiarse de partido político y de cargo por el cual habían sido postuladas; por temas de inseguridad, por no tener tiempo, por no ser de su interés participar en el proceso, porque sólo presentaron los documentos para que el partido conservara el lugar y porque el grupo político que la postuló no respetó los acuerdos que tenían.