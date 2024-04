Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de abril de 2024, p. 25

Toluca, Mex., Ayer iniciaron las campañas en la entidad para renovar los 125 ayuntamientos y el Congreso local. Sin embargo, las actividades proselitistas se retrasaron debido a que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aplazó la aprobación de los acuerdos mediante los cuales se avalarían los registros de candidaturas y sólo acreditó las planillas encabezadas por mujeres.

El retraso para avalar los registros se debió al incumplimiento de los partidos y coaliciones en la paridad de género en las candidaturas y en las acciones que los obligaban a postular a indígenas, discapacitados, afromexiquenses e integrantes de la comunidad LGBT+. Además de eso, se inscribieron varias planillas incompletas.

De acuerdo con el calendario electoral, el IEEM debía sesionar el jueves para aprobar los registros; la convocatoria fue emplazada a las 23:30 horas y siete minutos después inició la asamblea.

A las 23:39 se aprobaron los primeros dos acuerdos, uno donde se avaló el registro de las nueve planillas de candidatos independientes y otro, donde se dio el visto bueno a la inscripción del listado de aspirantes a diputados locales por el principio de representación proporcional.

La presidenta del IEEM, Amalia Pulido, declaró un receso y decenas de candidatos que ya se encontraban en las calles a la espera de la llegada del primer minuto del viernes se quedaron con las ganas de iniciar sus actividades proselitistas.

Confusión e incertidumbre

En los equipos de campaña reinó la confusión y la incertidumbre. No sabían si se podía o no hacer propaganda electoral. La dirigencia estatal del PRI pidió a sus abanderados aguardar hasta que el IEEM avalara los registros; otros iniciaron sus campañas sin saber siquiera que el órgano comicial no había autorizado hasta la medianoche sus registros. Fue hasta las 0:57 horas del viernes cuando el IEEM regresó del receso y aprobó únicamente los registros de las listas encabezadas por mujeres.

En los acuerdos estipuló que los partidos debían solventar las inconsistencias de sus expedientes y hacer los ajustes para cumplir con la paridad de género y las acciones afirmativas en un plazo no mayor a 16 horas, ya que el órgano electoral debía remitir la noche del viernes el listado oficial de candidatos a la empresa encargada de producir las boletas electorales, pues la elaboración de estas inicia este sábado por la mañana.