Esta semana fue anunciado que el grupo MC5 recibirá el premio a la excelencia musical en la entrega de 2024 del salón de la fama del rocanrol. Los fanes de la banda dicen que son demasiado rocanrol para el salón de la fama del rocanrol . Cuando el otro gran grupo de Detroit, The Stooges, tocó I Wanna Be Your Dog en 2010, con Iggy Pop bailando entre veteranos de la audiencia musical y gritando “subamos a un viejo rico, subamos a una mujer rica, muéstrenme que no tienen demasiado dinero para ser cool”. MC5 recibirá el galardón a la excelencia musical en la ceremonia que se desarrollará el 19 de octubre en el Rocket Mortage Fieldhouse de Cleaveland, Ohio.

Entre los músicos destacados que lamentaron la muerte de Wayne Kramer se encuentra Iggy Pop, que escribió en la red social X: Donde sea que estés, gracias por todos los días maravillosos y la música asesina. The Stooges no habrían existido sin tu apoyo . Iggy se refiere a que MC5 apoyaron a The Stooges para ser editados por el sello Elektra y de hecho firmaron el contrato de sus respectivos discos debut en el mismo evento.

Con MC5 ya desbandados, Kramer cumplió una sentencia en prisión por tenencia de drogas en 1972, allí recibió clases de música del integrante del grupo de Charlie Parker, el trompetista Red Rodney. Luego de su liberación sumó su guitarra al hit de Was not Was Wheel Me Out, considerado relevante en el estilo que llegó a conocerse posteriormente como disco mutante.

A finales de 1979 Wayne Kramer formó el efímero grupo Gang War, junto a Johnny Thunders, el guitarrista de New York Dolls y Heartbreakers, con estos dos íconos de culto Gang War fue un supergrupo proto-punk, con la particularidad de que Thunders representaba el hedonismo heroinómano de New York y Kramer el espíritu combativo del fin del jipismo ensamblado en Detroit.

John Morgan fue el baterista de Gang War y dio una entrevista desde su casa en California donde se refugia de las lluvias y viste orgulloso una playera del grupo: “Conocí a Johnny Thunders a través de Wayne Kramer y a Kramer en los años sesenta gracias a mi hermano Scott Morgan, que tocaba en Sonic Rendevouz band, junto a baterista de The Stooges, Scott Asheton. En agosto de 1979 me probé y entré al grupo, Wayne dijo que quería un baterista que no hiciera muchos fills, yo venía de tocar jazz asi que le dije ‘menos es más’, a lo que respondió: ‘y más es menos’. Salí y compré discos de New York Dolls y Heartbreakers porque no los conocía tanto, de MC5 hacíamos Ramblin’Rose, comenzamos en diciembre de ese año”.

Tanto Thunders como Kramer tocaron, antes de Gang War, con bateristas de ondas muy diferentes: Dennis Thompson era más influenciado por el jazz, era de Detroit como Elvin Jones, Jerry Nolan era lo que llamamos un baterista de papas y carne, es decir que simplemente se enfocaba en el golpe, los dos eran muy buenos en su estilo .

Más allá de las desaventuras de Gang War, el baterista John Morgan guarda el gran recuerdo de escuchar el sonido de Kramer: usó una Stratocaster a través de un amplificador Music Man, sin efectos ni pedales, directo al amplificador. Sonaba fuerte pero no distorsionado, y a veces alcanzaba una dureza cruda en su sonido cuando tocaba notas altas .

Desde mediados de los años noventa, cuando Wayne sacó su disco solista The Hard Stuff por el sello californiano Epitaph, se produjeron varios redescubrimientos de MC5, considerados una referencia para la conexión entre la política y la música. Sus últimas actividades como músico fueron el grupo MC50, en el que homenajeó los 50 años de Kick out the Jams junto a músicos de Soundgarden y Fugazi.