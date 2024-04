Como parte de las actividades, en el Aula Magna José Vasconcelos a las 13:30 horas se realizará la proyección del documental Steps of Freedom. The Story of Irish Dance, de Ruan Magan, y a las 15:30 horas el público podrá ver la videodanza STAM, de Coreo Academy del Centro Deportivo Israelita.

En esta jornada de celebración a la danza, las personas disfrutarán de una versión libre de El Lago de los cisnes con el Ballet Ensamble de México, así como de los espectáculos Cante de sevillanas y tango con la compañía Tango CompLyE, Un mosaico de culturas con Mashalá, compañía de danzas árabes y del Magreb, además de El viaje de enveje-ser mujer con Senex.

Asimismo, se impartirán cinco talleres: Danzas de matriz africana; La armonía de las esferas: Movimiento y creatividad; Técnica específica y creación de secuencias para sones de mariachi; Danzón, y Entrenamiento físico para bailarines: Ligas Dancefit, los cuales serán de entrada libre, previo registro en el Módulo de Informes del Cenart (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club) de 11 a 13 horas.

El programa completo está disponible en el portal Día Internacional de la Danza. Programa-Cenart.