Ahora que lo detienen me acuerdo que él le hablaba y él declaró que sí la conoció, la vio ese día, él no lo negó; aceptó que sí la vio , por lo que comentó que después de que pasó esta desgracia (del feminicidio de María José) me hace sospechar que le haya hecho algo a mi hija .

Reprochó que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia no me dejan ver las pertenencias, porque puedo reconocer si algo es de mi hija .

Mencionó que vestía una playera con la leyenda Adidas, pantalón de mezclilla, una bolsa con franjas amarillas, aretes de oro tipo argollas, un anillo con una piedra azul, y posiblemente llevaba su carnet del seguro social , porque nunca lo encontró en la casa que habitó en la colonia El Paraíso.

La representante legal del colectivo, Leticia Mora, sostuvo por su parte que las autoridades de la FGJ revictimizan a Amairany y a su familia al no dejar ver los objetos hallados en el domicilio de Miguel, además del abandono de la investigación para hallar a la chica.