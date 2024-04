Se han presentado quejas de manera individual y también se harán colectivas porque estamos desesperados. Tenemos angustia, miedo de abrir la llave del agua y es un problema de todos, porque el agua no se detiene, no para porque se cambia de demarcación , expresó Alicia Camps, integrante del comité Guardianes de Benito Juárez.

A pesar de la difusión mediática que se ha hecho y algunas quejas presentadas debido al problema, los residentes indicaron que la comisión a cargo de Nashieli Ramírez Hernández no ha intervenido, pues hasta el momento no se han realizado diligencias ni acompañamientos, pese a la gravedad del problema.

Asimismo, manifestaron su inconformidad por los altos cobros del suministro, porque a pesar de recibir el agua envenenada quieren que paguemos por ella , sin considerar que no la han utilizado por los riesgos sanitarios a los que están expuestos si la consumen.

La CDH detalló que la investigación está a cargo de la tercera visitaduría general por las quejas presentadas por personas peticionarias de seis colonias de la alcaldía Benito Juárez, Del Valle Centro, Del Valle Norte, Del Valle Sur, Tlacoquemécatl, Nápoles y Ciudad de los Deportes .

Por su parte, Dinorah Alcocer, residente de la Del Valle, quien se presentó con una muestra de agua en un frasco, reprochó que se les pida pagar por el agua contaminada, y expresó que durante un año ha habido un aumento de 160 pesos; actualmente el recibo le llegó por 640, yo decía que debían cobrar más para que la gente no la desperdiciara, pero ahora considero que no debemos pagar el agua que no estamos utilizando .

Los vecinos comentaron que a casi dos meses de que empezaron a recibir agua de mala calidad no saben por qué se contaminó, pese a tener derecho a la información de lo ocurrido, por lo cual decidieron acudir al organismo, para ejercer sus derechos.

Tras el reclamo, sostuvieron una reunión con personal de la CDH en el salón Digna Ochoa, que se prolongó por casi dos horas; al salir, indicaron que exigen que se emita una recomendación por el tema.