De hecho, la ex fiscal Ernestina Godoy mencionó durante una conferencia el martes pasado que al concluir su encargo al frente del organismo quedaron expedientes abiertos y recordó que en su momento informó como fiscal que hay investigaciones abiertas respecto al hoy candidato. Ya dirá la fiscalía si llega el momento en que tenga que hacer alguna imputación o no .

Al advertir que no permitirán un acto de censura, las agrupaciones anunciaron que harán concentraciones en lugares públicos para llevar la torre de la corrupción , informar a la gente sobre el cártel y alertar de el riesgo de que si estos corruptos llegan al poder van a imponer en toda la ciudad su esquema de corrupción que permitió construir 264 pisos irregulares en Benito Juárez .