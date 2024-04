Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 26 de abril de 2024, p. 16

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan celebró 30 años de defensa y acompañamiento a comunidades indígenas de Guerrero, impulsado por las luchas de hombres y mujeres como Inés Fernández y Valentina Rosendo, víctimas de violencia sexual de militares, y los padres de Ayotzinapa.

A tres décadas de que inició su labor “con el sueño de justicia y el ‘¡Ya basta!’ del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”, Abel Barrera, fundador de la organización, reconoció que la situación hoy es más complicada por la militarización y la colusión de autoridades con el crimen organizado, mientras hay mayor indefensión hacia la gente que quisiera a alguien que la represente .

En un conversatorio en el auditorio Pablo González Casanova del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Barrera dijo que la situación actual en Guerrero está más difícil y no hay acceso a la justicia .

No tenemos interlocución con el gobierno del estado y los mismos padres y madres de Ayotzinapa, que es un movimiento emblemático, no han sido recibidos por la gobernadora (Evelyn Salgado). No existimos como actores civiles, colectivos ni organizaciones , lamentó.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), enumeró entre las acciones de Tlachinollan la defensa de comuneros y ejidatarios opuestos al proyecto hidroeléctrico de La Parota, así como la lucha por el derecho a la educación de la comunidad me’phaa de Buenavista y por el territorio de San Miguel del Progreso, contra la tortura sexual y la impunidad militar.

Miguel Álvarez, cofundador de Serapaz, destacó que Tlachinollan ha vinculado también los derechos con la conflictividad, la lucha y la visión de paz . La actriz Ofelia Medina destacó que la organización a muchas de nosotras nos ha mostrado la fuerza y la sabiduría de la comunidad, del trabajo colectivo que, creo, es el futuro de la humanidad .