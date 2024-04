En el proyecto a su cargo, el magistrado Ramírez Benítez afirmó que la conducta revestía en una naturaleza meramente administrativa en donde, por ende, el hecho no constituía, que se puede considerar que se encuadraba en una norma administrativa, por lo que tiene efectos de sentencia absolutoria en favor de la imputada. En este orden se propone, como sentido del proyecto, negar el amparo y protección al quejoso .

La sentencia impide una nueva persecución penal contra la ex funcionaria relacionada con el juicio por el que pasó tres años en prisión acusada de ejercicio indebido del servicio público y de ser responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, informó el abogado Epigmenio Mendieta.

Mendieta indicó que este acto representa un paso crucial en la búsqueda de justicia en el sistema jurídico mexicano y que la cobertura mediática de este proceso resultó esencial para garantizar un entorno de transparencia, imparcialidad, independencia judicial y acceso a la información.

Señaló que los magistrados consideraron que los conceptos de violación que argumentó la ASF fueron infundados e inoperantes para revocar la decisión del 30 de noviembre de 2023, dictada por el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito y de un juez de control del Reclusorio Sur, quienes resolvieron que la ex titular de la Sedesol no incurrió en un delito, por lo cual tuvo que ser sancionada por la vía administrativa y no penal.

La Jornada informó que Rosario Robles logró que el viernes pasado un juez federal dejara sin efectos la única orden de aprehensión girada en su contra por el caso de la estafa maestra que estaba pendiente de ejecución. De esta forma, la Fiscalía General de la República ya no podrá perseguir a la ex funcionaria ni presentar una acusación formal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 77 millones de pesos.