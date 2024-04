Manifestó su beneplácito por la determinación del organismo. Qué bueno que prevalezca la libertad, no hay que tenerle miedo al debate, a la polémica, es bueno, muchas cosas permanecían ocultas, no se sabían, muchas. Ahora la gente está enterada .

Sería un acto autoritario ya cancelar esta conferencia. Qué bueno que no lo hicieron porque si no, nos dejarían sin medios , señaló en la conferencia matutina de ayer a pregunta hecha al respecto.

Subrayó que su administración no está contra los periodistas, sino contra el periodismo que se vende y alquila , de ahí que recordó grandes espacios históricos de libertad de expresión y lucha como Regeneración, de los hermanos Flores Magón, o El Hijo del Ahuizote, de Daniel Cabrera.