Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 26 de abril de 2024, p. 7

La candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, reconoció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sí les ofreció una reunión, pero al ser por videollamada y no estar todos los integrantes de la sala superior, ella y su equipo declinaron.

Lo anterior, después de que un día antes su coordinador de campaña, Santiago Creel, reprochó en redes que el TEPJF rechazara la petición de la coalición opositora de reunirse con los magistrados.

De manera sorprendente y desconcertante , dijo el miércoles, la presidenta del tribunal y dos magistrados rechazaron la solicitud de la candidata para un encuentro, al que buscaban que también asistieran los dirigentes de los tres partidos que la impulsan. Incluso, Creel consideró la negativa ejemplo de tolerancia a la impunidad.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, Gálvez aclaró que no hubo malentendido; fue su equipo el que decidió no confirmar. Nos ofrecieron una videollamada... y no estaban completos los magistrados , señaló.