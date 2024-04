–Sí. No deberían de estar metidos en organizaciones criminales. No se puede enfrentar la violencia con la violencia.

–Pues que tienen todo su derecho a expresarse, nada más que yo creo que no deja de ser propaganda y que nosotros no estamos para celebrarlo. Que, si ellos son ciudadanos que están preocupados por la violencia, que están preocupados por la falta de tranquilidad, de paz, ¿para qué se encapuchan?

López Obrador sostuvo que como político ha recorrido todos los municipios del país “tengo cientos de anécdotas sobre eso, de ir a Batopilas, a Urique, a Morelos, a El Fuerte, a Sinaloa de Leyva, a Choix, a Badiraguato, a Canela.

–¿Se porta bien el crimen cuando usted va para allá?

–Pero siempre, no es ahora. Iba a todos los pueblos, a Tamazula. Tengo el orgullo de conocer todos los pueblos de México. Y siempre a ras de tierra. Y respetuosos todos. Y sin guardaespaldas y sin carros blindados. Y claro que a veces uno se encuentra con gente extraña, pero respetuosa.

Al ser consultado sobre la posibilidad de instalar una mesa de paz con estos grupos en Chiapas, como ocurre en otros lugares, dio su anuencia.

–¿La Secretaría de Gobernación no hace nada para dialogar con estos grupos?

–Sí, sí, se ha buscado la forma de llegar a acuerdos. Nosotros, la verdad, lo que exhortamos es a que no lleven a cabo actos ilícitos, eso es lo que hacemos, y cuidar a la población civil. Y no dejarnos intimidar por nadie. Deben ellos de entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ya todos somos mayores. Y no es ‘quítate tú porque quiero yo’. ‘¿Para qué vienes aquí, si aquí mando yo?’

–¿Lo presionan a usted?

–No, porque no me dejo, yo no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie.