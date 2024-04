▲ Luego de rendir protesta, posan, de izquierda a derecha, el ex senador Louis Gerald Gilles; el pastor Frinel Joseph; el abogado Emmanuel Vertilaire; el empresario Laurent Saint-Cyr; el primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert; el juez Jean Joseph Lebrun (que no es integrante del Consejo de Transición); el ex presidente del Senado Edgard Leblanc; Regine Abraham; el ex gobernador del Banco Central Fritz Alphonse Jean; la ex diplomática Leslie Voltaire, y el ex embajador en República Dominicana Smith Augustin. Foto Ap