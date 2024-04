Un video que circuló en Internet parecía mostrar hileras de tiendas que se levantan en Jan Yunis, 5 kilómetros al norte de Rafah, localidad diezmada en una campaña israelí por aire y tierra que duró meses. Sin embargo, no es probable que ese espacio pueda alojar al millón de palestinos que se hacinan en Rafah.

“Hemos tenido discusiones muy detalladas… en las que no sólo hemos expresado nuestras preocupaciones, sino nuestra opinión de que existe un camino diferente para enfrentar la amenaza de Hamas en Rafah”, declaró en Washington a reporteros el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

Tel Aviv., Israel parece estar aprestando sus tropas para una ofensiva en el último reducto de la franja de Gaza que no ha sido escenario de intensos combates. Un vocero del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que el ejército sigue adelante con sus planes para una operación terrestre en Rafah, en tanto las fuerzas armadas informaron que han movilizado dos nuevas brigadas de reserva para misiones en Gaza.

The Independent

La guerra en Gaza, que comenzó con el ataque letal de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre pasado –en el que perecieron unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y otras 250 fueron llevadas al enclave en calidad de rehenes–, se ha alargado siete meses, en tanto las negociaciones para un alto el fuego se han estancado.

Más de 34 mil palestinos, la mayoría mujeres y niños, han perecido en la ofensiva de represalia israelí en Gaza, en tanto 80 por ciento de los 2.3 millones de habitantes de la franja han sido desplazados.

En el reporte al cierre de esta edición, en 24 horas los ataques israelíes asesinaron al menos a 79 palestinos y herido a 86, informó el Ministerio de Salud de Gaza, operado por Hamas.

La ciudad norteña de Beit Lahiya ha sido sometida a intenso fuego de proyectiles por segundo día consecutivo, un día después de que los militares israelíes ordenaron a los residentes salir de cuatro distritos que han sido declarados peligrosa zona de combate .

Khalil al Hayya, alto oficial de Hamas, afirmó que una ofensiva israelí en Rafah no lograría desmantelar al grupo militante islámico. Sostuvo que Israel no han destruido más de 20 por ciento de las capacidades (de Hamas) ni humanas ni en el campo , y que la única forma de poner fin al conflicto es un alto del fuego. Si no pueden acabar con (Hamas), ¿cuál es la solución? La solución es llegar a un consenso .

Aseguró que el grupo militante islámico estaría dispuesto a acordar una tregua de cinco años o más con Israel si se estableciera un Estado palestino a lo largo de las fronteras anteriores a 1967. En el curso de los años, el grupo ha moderado en ocasiones su postura pública respecto a la posibilidad de un Estado palestino junto a Israel.

Sin embargo, su programa político oficial todavía rechaza cualquier alternativa a la plena liberación de Palestina, desde el río hasta el mar , en referencia a la zona que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que incluye tierras que hoy forman parte de Israel.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya