Tras conocerse el fallo, la reacción de organizaciones feministas, víctimas de abuso y acoso sexual, se sintieron decepcionadas. La noticia no sólo es descorazonadora, sino profundamente injusta. Pero no resta la validez de nuestras experiencias o nuestra verdad , sostuvo en un comunicado un grupo de mujeres que se unió para denunciar la conducta sexual de Weinstein.

El corpulento ex productor fue juzgado penalmente sólo por las dos acusaciones que no habían prescrito: sexo oral contra su voluntad a la ex asistente de producción Mimi Haleyi, en 2006, y la violación, en 2013, de la ex actriz Jessica Mann.

En diciembre de 2022 otro tribunal de California lo declaró culpable por violar a una mujer en un hotel de Beverly Hills. Dos meses después un juez lo condenó a pasar 16 años de cárcel.

Durante años fue mi monstruo , escribió la actriz mexicana Salma Hayek, en referencia a lo que vivió durante el rodaje de Frida, en 2002. Le decía que no, pero Weinstein respondía con una ira maquiavélica y amenazaba con matarla.

De las cenizas del imperio que construyó nacieron movimientos como #MeToo y Time’s Up, que alentaron a decenas de miles de mujeres de todo el mundo a denunciar en las redes sociales a hombres poderosos que las han abusado o acosado y desataron un cambio cultural de tolerancia cero a este tipo de conducta.

Fue una gran investigación sobre comportamiento sexual indebido publicada por el diario The New York Times, el 5 de octubre de 2017, que inspiró la película Ella dijo, sumada a otro reportaje en la revista The New Yorker, los que desataron el escándalo que acabó con su carrera, su matrimonio y su reputación.

Weinstein fue expulsado de la Academia del Cine de Estados Unidos y de su propia empresa, The Weinstein Company (TWC). En noviembre de 2017, un mes después de que estalló el escándalo, se internó en un centro de rehabilitación para tratar su adicción al sexo.

Su segunda esposa, la diseñadora de modas británica Georgina Chapman, con quien tuvo dos de sus cinco hijos, se divorció de él.

Nacido en Queens el 19 de marzo de 1952, hijo de un cortador de diamantes, Weinstein estudió en la Universidad de Buffalo e inicialmente produjo conciertos de rock con su hermano Bob.

Ambos cofundaron su primer estudio de cine, Miramax, en 1979. Sus éxitos incluyeron Sexo, mentiras y video, de Steven Soderbergh (1989) y Shakespeare enamorado (1998), ganadora de siete estatuillas y por el cual Weinstein compartió un Óscar a la mejor película.

Miramax produjo también el primer éxito de Quentin Tarantino, Pulp Fiction (1994), y El paciente inglés (1997, que ganó nueve premios Óscar).

Miramax fue vendida a Disney en 1993 y los hermanos dejaron la empresa en 2005 para fundar The Weinstein Company.

Las películas de Weinstein recibieron más de 300 postulaciones al Óscar y 81 estatuillas.

El ex productor llegó a un acuerdo de 25 millones de dólares con más de 30 actrices y ex empleadas que lo demandaron. La cuenta será pagada por su ex compañía y empresas de seguros.