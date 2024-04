Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 26 de abril de 2024, p. a12

Chivas, Necaxa y Pumas buscarán a toda costa el triunfo este fin de semana en la jornada 17 del torneo Clausura 2004, la última de la fase regular, para tratar de clasificar de forma directa a la liguilla y así evitar el play-in, que deberán disputar los equipos que queden ubicados desde la séptima hasta la décima posición de la tabla general.

Para alcanzar su objetivo, el conjunto de la UNAM, que actualmente ocupa el noveno lugar de la clasificación, con 26 puntos, primero debe vencer al Querétaro este viernes en el estadio La Corregidora.

No obstante, la misión de los auriazules no será sencilla, toda vez que los Gallos Blancos, que ya no aspiran a liguilla directa al estar ubicados en la décima posición, con 23 unidades, pelearán en su cancha por una victoria que les asegure un lugar en el play-in.

Aunado a eso, los universitarios necesitan que Necaxa, Pachuca, Tigres y Chivas empaten o pierdan sus respectivos encuentros. En caso de que no le favorezca la combinación de resultados, el triunfo ante el Querétaro podría ayudar a Pumas a quedar al menos en puestos de repechaje.

Chivas (séptimo, con 28 puntos) también tendrá una prueba difícil en busca de un boleto directo a la liguilla, pues en esta última jornada disputará el clásico tapatío ante el Atlas, que una vez eliminado, al estar en el lugar 16, con 14 puntos, tratará de que su acérrimo rival tampoco llegue a la siguiente ronda.