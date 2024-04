Aun cuando Campa se encontraba antier en las instalaciones del club, no fue convocada a la conferencia, por lo que se vio sorprendida cuando sus compañeras le avisaron que Rodrigo Fernández, director deportivo de León, ofrecía una rueda de prensa respecto de su caso.

Ana Campa recibió al fin una respuesta por parte de León. La jugadora, quien hace unos días reveló que el club no le ha dado la atención adecuada tras sufrir una lesión que la obligará a retirarse, señaló que la directiva estaba dispuesta a llevar-la a la Ciudad de México para realizar una segunda valoración médica.

Entré y mi hermana me dijo que nos fuéramos, pues no nos habían invitado, pero le dije que no, quería escuchar, llegaron más compañeras a ayudarme y cuando se terminó la conferencia, quedé molesta y sorprendida por cómo pasaron las cosas , señaló.

Poco después llegó una respuesta directa. Terminando la conferencia, se acercaron el doctor Valentín Villa, Rodrigo, la médica del femenil y el contador, para decirme que tenía cita en el IMSS y me quieren llevar con un especialista en la Ciudad de México para una segunda valoración .

La historia de Campa conmocionó y desató revuelo entre aficionados y todo el medio futbolístico.