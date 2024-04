E

n su ensayo Después de la tempestad viene la calma: Derrida y Habermas (publicado en Conjunciones: Derrida y compañía, editorial Dyckinson, Madrid, 2005), Cristina de Peretti relata aspectos interesantes y bien documentados de la compleja relación que existió entre ambos filósofos.

El texto empieza con unas cordiales y elogiosas palabras, el adiós postrero de Habermas a Derrida, que fue publicado en Frankfurter Rundschau el 11 de octubre de 2004, tan sólo dos días después de la muerte de éste: A Derrida sólo lo igualó Foucault a la hora de forjar el espíritu de toda una generación, y habrá mantenido a dicha generación en vilo. Derrida pertenecía en realidad a los autores que cogen desprevenidos a los lectores cuando se encuentran con ellos personalmente. No era aquél que uno esperaba. Era una persona de amabilidad poco frecuente, elegante, ciertamente vulnerable y sensible, pero que sabía estar a gusto y que, cuando otorgaba su confianza, se abría con simpatía; era una persona amigable, dispuesta a la amistad. Tuve precisamente esa dicha de que me otorgase su confianza cuando nos volvimos a ver hacer seis años aquí, cerca de Chicago, en Evanston, desde donde le envío este último homenaje .

A juicio de Cristina de Peretti, quien fue muy cercana a Derrida, Habermas no escatimaba aquí sus muestras de reconocimiento hacia el amigo fallecido. Lo alaba como pensador y como persona, pero en este punto agrega que la relación no siempre fue tan buena .

Habermas recibió el Premio Adorno en Fráncfort, en 1980 (reconocimiento que se confirió a Derrida 21 años después). En su conferencia de recepción del galardón “reivindica que se prolongue el proyecto (inacabado) de la modernidad con el fin de hacer frente al ‘conservadurismo’ posmoderno”.