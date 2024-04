El hijo de Daniela enfermó el fin de semana pasado; tenía gripe y temperatura, y aunque fue hospitalizado en el Hospital Pediátrico La Villa, no superó una infección en el pulmón , señaló.

Daniela Evans, originaria del departamento Gracias a Dios, Honduras, y madre del bebé que falleció la madrugada del miércoles, con quien vivió los pasados cuatro meses en la plaza Giordano Bruno de la colonia Juárez, dijo que no detendrá su camino hacia Estados Unidos, por lo que prevé enviar en un autobús la caja de madera con las cenizas del pequeño Omer Valentín rumbo a Tapuchula, Chiapas, y buscar que algún familiar lo traslade hasta el país centroamericano.

Tenía cuatro hijos, se me fue uno, pero tengo que salir adelante , dijo la mujer de 27 años momentos después de que rechazó la propuesta del personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para abandonar la plaza Giordano Bruno, donde vive ahora sólo con su hijo David, de dos años, y trasladarse a un albergue, del que no recordó el nombre.

Mi bebé ya se fue, no puedo hacer nada. Sólo tengo qué buscar cómo mandarlo a Gracias a Dios con mi mamá. Esa es mi preocupación , comentó, al expresar: si voy ahorita a Honduras está mal, dice mi mamá; tengo que luchar por mis hijos, tres que tengo todavía .

En estos días realizará, por tercera ocasión, la solicitud de cita mediante la aplicación de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB One), con el propósito de llegar a Estados Unidos y mejorar la calidad de vida de su familia.