Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 25 de abril de 2024, p. 14

La minuta con la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el ­Bienestar fue aprobada anoche en comisiones del Senado, con el aval de Morena y sus aliados y críticas de la oposición y hoy se votará en el pleno de esa Cámara, donde se espera un fuerte debate.

Los presidentes de las comisiones de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda, Griselda Valencia de la Mora y Rafael Espino de la Peña, presentaron el dictamen en el que se establece que los recursos de retiro de trabajadores que no han sido reclamados y que suman más de 40 mil millones de pesos y han estado en cuentas inactivas por más de 10 años, se integrarán a ese Fondo de Pensiones del Bienestar.

Valencia de la Mora resaltó que no hay apropiación alguna de esos fondos de retiro, como sostiene la oposición, y por el contrario, se protegerá el ahorro de los trabajadores, al evitar que las Administradoras de Fondos de Pensiones (Afore) sigan beneficiándose al obtener ganancias por esos recursos”.

Resaltó que esos 40 mil millones se utilizarán para complementar las pensiones de quienes comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir de julio de 1997, cuando se privatizó el sistema pensionario, y no podrían obtener una jubilación digna.

La morenista afirmó que los recursos podrán reclamarse en cualquier momento por los trabajadores o sus beneficiarios. Sin embargo, legisladores de PAN, PRI, PRD y MC insistieron en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sólo pretende apoderarse y confiscar esos 40 mil millones de pesos.