Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de abril de 2024, p. 13

Las protestas sociales en Argentina eran previsibles, en particular las estudiantiles, porque las políticas neoliberales que ha aplicado el nuevo gobierno, que apuestan por la privatización de todo, entienden la educación o la salud como privilegios, no como derechos de la sociedad, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien puntualizó que no se trata de visiones maniqueas, pero hay dos concepciones distintas de desarrollo.

En conferencia, a pregunta expresa sobre la movilización estudiantil en esa nación sudamericana, el mandatario respondió que esta clase de políticas neoliberales ya se pusieron en práctica en Chile y México. Aquí se aplicó con la mal llamada reforma educativa promovida por la pasada administración, que tenía el propósito de privatizar la enseñanza en México, favorecida por posturas como las del empresario Claudio X. González, quien encabezaba ese movimiento a favor poner ese sector en manos de particulares.