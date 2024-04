▲ El grupo de encapuchados que el domingo pasado interceptó a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas, afirmó ayer que no fue montaje, sino un hecho real . En un video difundido en redes sociales, los sujetos aseguraron que no pertenecen a ningún grupo delictivo y repitieron a la futura presidenta de la República (Sheinbaum) que ponga ojos en la sierra; este no es fotomontaje. Al señor presidente de la República Obrador (sic), que diga las cosas tal y como son . Información de Elio Henríquez, corresponsal. Foto tomada de video