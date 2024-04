No se puede tener seguridad en Estados Unidos si no hay seguridad en México y no se pueden tener garantías en México si no hay vigilancia en Estados Unidos. Quiero agradecer a la Suprema Corte, a la ministra Piña y a los jueces de México porque ahora tienen las guías de extradición, tenemos que hacer un trabajo para asegurar que se trabaje con eficacia, orden y tiempos arreglados , puntualizó Ken Salazar tras recordar la detención de Ovidio Guzmán.

La ministra Piña Hernández señaló que las guías presentadas son resultado del esfuerzo para abonar a la certeza y transparencia para el desahogo de audiencias en materia de extradición en beneficio de nuestra sociedad, pues se ha experimentado una evolución notable en el tema.