o necesitas ir a Chiapas para toparte con un grupo de personas, con máscara o sin máscara, que detienen tu automóvil para pedir ayuda, generalmente dinero.

Aquí cerca, en la carretera a Cuernavaca, sucede con frecuencia. Incluso han llegado a tomar las casetas de cobro de la autopista. Visto de ese modo, no debería preocupar que un grupo enmascarados haya interceptado el automóvil en que viajaba Claudia Sheinbaum en un apartado pueblo de Chiapas: Motozintla. Se quejaron del gobierno, lamentaron que no han sido atendidas sus necesidades, dijeron que la comarca se ha convertido en un lugar violento por el choque de grupos de narcotraficantes, le pidieron que no los olvide cuando llegue a la Presidencia y la dejaron que continuara su viaje. Uno de ellos dijo que no son fifís. Claudia en ningún momento se arredró; demostró ser una mujer de mucho temple, respondió al saludo y su automóvil siguió su marcha. Había personas del programa Latinus cerca. Más tarde comentó que fue algo muy raro lo que sucedió. El presidente López Obrador dijo que fue un montaje de Latinus.

Le espantan gente a Xóchitl

Por su parte, Xóchitl Gálvez asegura que la delincuencia organizada y los opositores bloquearon la asistencia de seguidores a sus mítines en Chiapas. “Amenazaron al transportista y le dijeron, como dicen aquí los compañeros: ‘aquí manda el crimen’”. Los mítines de Tapachula y Huixtla se vieron con muy poca asistencia. En esa región del país no tiene muchos seguidores; en cambio, un alto porcentaje de familias son beneficiarias de los programas de la 4T, así que las sillas vacías podrían explicarse de otro modo.

La vigilancia

Las dos candidatas y el candidato presidenciales reciben protección de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los acompañan elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, no hicieron nada para impedir que los encapuchados se acercaran al automóvil en el que viajaba Claudia ni desbloquearon el transporte para que asistiera gente a los mítines de Xóchitl. Estamos a cinco semanas de las elecciones del 2 de junio, no sale sobrando que estrechen la vigilancia. Ha habido desafortunadas agresiones contra abanderados de distintos partidos. Conmovió a la opinión pública nacional el asesinato de Gisela Gaytán, la aspirante de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato.