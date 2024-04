UNAM reconoce labor de las universidades para el Bienestar

E

n referencia a la información aparecida en la edición de ayer, sobre las universidades para el Bienestar Benito Juárez, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoce el loable esfuerzo que esa institución lleva a cabo en la formación del personal médico que el país necesita.

De igual forma, la UNAM se congratula de la tarea desarrollada por esas universidades para dar una mayor cobertura a las y los jóvenes que demandan un lugar en la educación superior. Ofrecer espacios suficientes a la juventud es una tarea de conjunto y no de una sola institución.

Así lo entiende la UNAM que, lejos de rechazar jóvenes, ha ampliado su matrícula en más de 55 por ciento en lo que va del siglo y hoy atiende a cerca de 380 mil estudiantes, que en su mayoría gozan de apoyos económicos para su desempeño académico.

Por mi raza hablará el espíritu

Néstor Martínez Cristo, director general de Comunicación Social de la UNAM

Aplaude protestas estudiantiles de EU en apoyo a Palestina

Como soplo de brisa fresca, centenares de estudiantes de universidades estadunidenses se manifestaron para demandar que el gobierno de su país modifique la política de apoyo a los actos de exterminio que ejecuta el gobierno sionista de Israel en contra del pueblo palestino. Es hermoso el espectáculo, que se asocia con la multitudinaria protesta de universitarios argentinos (calculados en más de 700 mil), en repudio a las medidas fascistas del gobierno de Javier Milei, declarado enemigo de la educación pública.

Los jóvenes de Estados Unidos no se tragan la píldora de que Israel lleva a cabo una legítima defensa contra el terrorismo. Tampoco engullen la mentira de que se trata de una reconquista basada en derechos históricos , escrita en libros que sólo el sionismo considera sagrados .

Saben muy bien que se trata de una guerra de exterminio contra un pueblo desarmado e indefenso. Tienen claro que los países de Occidente y el régimen israelí aprovechan la enorme debilidad de la Organización de Naciones Unidas para desplegar una agresión descomunal que les permita expulsar a los palestinos de su territorio. Y que estamos ante un holocausto similar al que sufrió el pueblo judío a manos del nazifascismo.

La juventud universitaria y algunos de sus maestros reclaman que cese el fuego, pues se han destruido ciudades enteras. Incluyendo hospitales (con los enfermos y el personal sanitario), escuelas (con los profesores y los alumnos) y mezquitas (con los fieles). También exige que el gobierno de su país deje de ser cómplice del genocidio al proporcionar armas y equipo bélico.

Expresan su desacuerdo con la clase política de Estados Unidos, al interponer el poder del veto que aún tienen en el Consejo de Seguridad de la ONU, para impedir que se admita como asociado de pleno derecho al Estado palestino.

Saludamos el bello ejemplo de la comunidad universitaria de varios puntos del país del norte. Nos llenan de entusiasmo y de valor para seguir luchando por una Palestina libre y soberana.

José Enrique González Ruiz

Álvaro Obregón, zona de desastre ecológico

Se necesita ser cínico y desvergonzado y el Prianprd lo es, para proponer, como Santiago Taboada lo hizo, una reforestación y reposición de humedales en zonas que en antaño fueron pulmón de la hoy Ciudad de México. ¿Sembrar miles de árboles como sugirió Taboada? ¿Eso será posible a lo largo y en las laderas de Barranca del Muerto?

Una muestra de ese mentiroso cinismo es el destrozo ecológico del sur-poniente de la alcaldía Álvaro Obregón, que, durante 30 años, con excepción de tres, el PRI, primero, y después el PRD fueron el cartel inmobiliario que permitió e incluso vendió zonas húmedas y boscosas para construcciones residenciales; ahora con Lía Limón, alcaldesa panista, sigue la extinción en detrimento no sólo de quienes habitamos en esta demarcación, sino de toda la ciudad. En caso muy remoto que el mentiroso y cínico de Taboada llegara a la jefatura de Gobierno, que no va a acontecer, tendría que expropiar las miles de hectáreas donde se han construido mansiones y demoler lo que ha sido producto de nefandos negocios. En mis 40 años de colono he visto, y sufrido que, Álvaro Obregón, de ser un pulmón de la Ciudad de México, hoy es zona de catástrofe ecológica responsabilidad de los gobiernos prianistas.