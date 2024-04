El curtido dirigente político Andrés París, quien fue guerrillero de las FARC por 30 años y firmó los acuerdos de paz de 2016, dijo a La Jornada que el primero de mayo Petro insistirá en la importancia de las reformas, entregando a los sectores populares el futuro de los cambios que propone .

Notificado el domingo de que las élites no están en plan de acuerdos con el gobierno, sino en modo sabotaje para impedirle que termine su mandato, el presidente va a anunciar la profundización de sus estrategias en materia social y en el tema de la paz, sin quemar las naves, pero entregándole al pueblo la conducción de ellas de una manera más evidente , comentó por su parte el sociólogo e historiador Horacio Duque, también consultado por este diario.

El documento publicado por el primer mandatario hace énfasis en que tomó atenta nota del mensaje de sus impugnadores quienes –dijo– buscan a toda costa motivos para sacarlo del poder, olvidando que fueron ellos los que usaron dineros de Odebrecht y de la multinacional Keralty, así como de mafiosos y paramilitares para financiar sus campañas electorales .

Al hacer un recuento de todos los montajes que han hecho en su contra, no olvidó que el ex fiscal general (procurador), Francisco Barbosa, no sólo entrampó a su hijo mayor, sino que allanó su casa violando su habitación donde estaba con su mujer, desnuda y embarazada .