Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 25 de abril de 2024, p. 24

Nueva York. Al multiplicarse ayer las protestas universitarias y la instalación de campamentos a lo largo y ancho de Estados Unidos en solidaridad con Palestina y en rechazo a la complicidad del gobierno de Joe Biden con Israel en su guerra contra la franja de Gaza, defensores de los derechos civiles manifestaron su alarma por la represión a las manifestaciones, en una jornada en la que estudiantes de la Universidad de Texas en Austin y la del Sur de California fueron agredidos por la policía.

Los universitarios exigen que sus centros educativos corten lazos financieros con Israel y retiren sus inversiones de compañías implicadas en el conflicto bélico que comenzó el pasado 7 de octubre, el cual ha dejado más de 34 mil palestinos muertos.

En las protestas, cientos de jóvenes han sido detenidos por allanamiento o alteración del orden.

El presidente Biden afirmó que apoya la libertad de expresión, el debate y la no discriminación en los campus , pero aclaró que rechaza esas manifestaciones cuando hay discurso de odio o violencia , declaró la Casa Blanca.

En Austin, la movilización de unos 200 estudiantes en la Universidad de Texas fue emboscada por unos 500 elementos de la policía local y estatal, quienes a caballo y a pie, con equipo especial, golpearon, tiraron al piso y arrestaron a estudiantes.

Tras violentarlos, las fuerzas del orden advirtieron por altavoces a quienes insistieran en seguir protestando en áreas de la institución, que serían arrestados bajo el cargo de invasión a propiedad privada.

Unos 20 estudiantes fueron arrestados, informó Ryan Chandler, reportero de NBC, KXAN TV y alumno de la Universidad de Texas. Antes de retirarse los jóvenes respondieron con cantos a favor de Palestina.

Abogados de derechos civiles expresaron su alarma por la rápida escalada y la represión en la protesta de la Universidad de Texas, informó Common Dreams.

¿Por qué tenemos estas instituciones de educación superior si no permitimos que los jóvenes expresen su conciencia y protesten? , cuestionó un profesor de la Universidad de Texas citado por Common Dreams.

Esta violencia contra manifestantes pacíficos en la Universidad de Texas es horrorosa y debe ser condenada en los términos más fuertes por cualquier político y periodista , sostuvo Erin Overbey, ex editora de The New Yorker.

La universidad informó a los organizadores de la protesta que el ejercicio del derecho a la Primera Enmienda en apoyo a los palestinos de Gaza violaría sus políticas y reglas.

El derecho a protestar es integral en nuestra democracia, los estudiantes tienen derecho, de acuerdo con la Primera Enmienda, a expresar libremente sus opiniones políticas, sin amenazas, sin ser arrestados y sin violencia , subrayó la Unión Estadunidense de Libertades Civiles de Texas.

En la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, policías con equipo antidisturbios arrestaron el martes por la noche a varios estudiantes que se manifestaban pacíficamente en las instalaciones de la institución, luego de ordenar a la multitud que se dispersara.

La represión se repitió ayer. En la mañana, más de 100 alumnos alzaron sus tiendas y colgaron sus carteles con consignas para protestar contra Israel, en demanda de un alto el fuego en la franja de Gaza y por desinvertir en las armas que se utilizan en esta guerra.