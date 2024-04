▲ Uno de los presuntos inversionistas que aseguran haber sido defraudados en la compra de un espacio del proyecto inmobiliario Oldenbourg Offices Huixquilucan, en Interlomas, estado de México, encaró ayer al desarrollador Jorge Gerardo Hurtado Horcasitas, sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid. Foto Silvia Chávez

No obstante, dijo, las obras fueron detenidas por falta de permisos. Llevamos años sin que construya. Está parada nuestra inversión en lugares que podríamos emplear para ofrecer nuestros servicios , agregaron médicos que compraron sitios para consultorios.

No más fraude en Huixquilucan y Sesenta familias claman justicia , fueron algunos de los mensajes escritos en mantas y lonas que desplegaron los manifestantes frente al edificio inconcluso que se encuentra en La Barranca número 9, fraccionamiento Valle de las Palmas, Interlomas, donde se planea edificar una plaza comercial, así como áreas de oficinas y consultorios.

Los inconformes solicitaron además la intervención de la gobernadora Delfina Gómez para recuperar su capital y que se clausure la edificación a fin de que no se engañe a más gente. Aseguraron que a pesar de que las obras están detenidas, se continúan haciendo ofertas.

Huixquilucan, Méx., Decenas de personas encararon la mañana de ayer a Jorge Gerardo Hurtado Horcasitas, sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado y desarrollador del proyecto inmobiliario Oldenbourg Offices Huixquilucan, ubicado en Interlomas, a quien exigieron la devolución del dinero invertido en la compra de espacios que debieron estar concluidos desde 2018.

Alega morosidad de clientes; le exigen predio

Ustedes deben , reprochó Hurtado Horcasitas a los manifestantes, a muchos de cuales ha demandado por incumplimiento de contrato. No puedo hacer obra si no hay pago. Ellos me deben 101 millones de pesos de contratos y 89 millones en intereses , justificó el desarrollador en entrevista.

Asimismo, entregó a los reporteros que cubrían la movilización un escrito de seis cuartillas con sus argumentos y una lista con los nombres de 65 compradores que dejaron de pagar las parcialidades; sostuvo que por ello el proyecto no ha sido concluido.

En el documento se detalla una lista de precios de los espacios que se vendieron, que van de un millón 500 mil pesos a más de 2 millones; también están las aportaciones no pagadas por cada cliente, intereses no cubiertos y fechas en que dejaron de saldar los montos.

Los quejosos, quienes permanecieron hora y media en un carril de la avenida La Barranca, se retiraron después de que representantes de la Fiscalía General de Justicia del estado de México y de la Secretaría de Gobierno estatal instalaron una mesa de diálogo.

Por separado, vía telefónica, el apoderado legal de Corporación JESA, Carlos Villasana, dio a conocer que el desarrollador de Oldenbourg Offices Huixquilucan está demandado por su cliente, quien exige que se le devuelva el terreno donde se construye el proyecto inmobiliario.

Puntualizó que el juicio se litiga en el primer tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, con residencia en Toluca, como parte del amparo directo número 105/2024.