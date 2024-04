En The Sick, The Dying... And The Dead, Megadeth reunió al equipo que estuvo detrás de Dystopia, que ha vendido más de 440 mil copias y en 2017 se llevó el Grammy por la Mejor Interpretación de Metal, por la canción homónima de esa producción .

¿Vendemos la misma cantidad de discos como antes? Bueno, no realmente. ¿Pero la música todavía llega a los fanes? Sí. ¿Somos tan populares como antes? Sí. ¿Los espectáculos son más grandes? Sí, y pienso que eso es lo que vale la pena. De todas formas, nosotros no ganamos dinero vendiendo discos. Cualquiera que estuviera enfocado en eso necesitaba tener una banda que fuera un paquete completo de gira, grabando, escribiendo y asistiendo a entrevistas , explicó el también guitarrista.

El sonido frenético Megadeth regresa esta noche a la capital mexicana en un concierto de la gira Crush the World para presentar su reciente material, The Sick, The Dying... And The Dead en la Arena México; también actuarán en Monterrey el próximo sábado.

Ice T deja huella

El nuevo material incluye una colaboración con Ice T en el tema Night Stalkers, además de canciones compuestas por el propio Mustaine, como We’ll Be Back y Soldier On!

“Regresamos al sonido de los 90, porque somos cuatro integrantes y todos aportamos algo. Creo que podría decir que cuando Dirk entró y se instaló en la batería, las cosas regresaron a como yo solía escribir y tocar, así como empezó Megadeth. Es como yo aprendí a tocar música metal que es un poco jazzy y clásica, y es como Dirk lo hace. Sí, me encantaría recibir crédito por todo, pero no puedo.

Yo podría contestar todas las preguntas diciendo que es una gran sensación, que es genial, pero prefiero darles una buena respuesta; tal vez información nueva que no han oído antes. Personalmente, me he sentido muy bien en este momento, me siento bien en cuanto a la banda, me gusta hacia donde estamos llegando, pero quisieras preguntarme cómo son las grabaciones en vez de cómo me siento, podría contarte algunos hechos, y siento que la gente estaría más interesada en ellos que en cómo me siento.

Pasión

El público mexicano es muy apasionado; tengo muchos amigos en Monterrey y en la Ciudad de México. Hemos ido de vacaciones a México. Amo todo acerca de nuestra relación, nos mezclamos, no es como que yo soy un gringo y ustedes son mexicanos, somos amigos que amamos la música y podríamos sentarnos y comer buena comida, ya no bebo tanto tequila como antes, pero podríamos juntarnos y a lo mejor tomar tequila y platicar de otra música que les guste, tal vez de algunos grupos mexicanos que no conozca. Amo estar en México, una de mis actividades favoritas es despertar en la mañana e ir a desayunar , detalló Mustaine.

El concierto agotó las localidades. Comienza a las 21 horas en la Arena Ciudad de México, en Granjas 800, Santa Bárbara, Azcapotzalco.