Periódico La Jornada

Jueves 25 de abril de 2024, p. 9

Aguascalientes, Ags., Breve, pero sustancioso, fue el concierto que ofreció la estadunidense Christina Aguilera la noche del martes en el Foro de las Estrellas, en el marco de la feria de San Marcos, ante más de 25 mil personas.

Abrió el espectáculo con Dirrty, y la explosión de júbilo llenó el ambiente. Enseguida interpretó Can’t hold us down y luego siguió con Glam, para encender más al público con uno de sus grandes éxitos, Genie in a bottle.

Posteriormente, con palabras, introdujo Come on over. El entusiasmo sin parar llegó cuando ofreció una seguidilla de canciones en español con Santo, Falsas esperanzas, Ven conmigo y Pero me acuerdo de ti, aunque en popurrí.

Fans de todas las edades no cesaban de ovacionar a la neoyorquina, que mostró su arte en el escenario, acompañada de bailarines, músicos, coristas, además de videos y fuegos artificiales con que deleitó a los presentes.

Un bailarín ondeó una bandera mexicana en la segunda parte de la presentación; además, Aguilera tomó dos muñecos de peluche que le regalaron los fans.