Jueves 25 de abril de 2024, p. 8

Londres. Debido a su nombre, Black Dog, un tranquilo pub londinense, jamás habría imaginado convertirse en lugar de peregrinación de los seguidores de Taylor Swift.

Oleadas de fans de la música acuden al Black Dog pensando que se trata del establecimiento que aparece en la canción del mismo nombre, en su reciente álbum.

Pese a la lluvia, Dewmi Fernando, turista de Singapur de 23 años, se toma fotos a la entrada del pub, en el distrito de Vauxhall –en el suroeste de Londres–, cerca de un cartel con la imagen de un perro negro.

En la canción, la 17 de su reciente álbum, The Tortured Poets Department, la cantante, que ha recibido 14 Grammy, dice sobre un ex novio: Te veo entrar a un bar llamado The Black Dog y hacer nuevos agujeros en mi corazón .

Los seguidores de Swift, amantes de descifrar los mensajes ocultos en las letras de sus canciones, partieron en busca de ese famoso Black Dog y llegaron a la conclusión de que se trataba del pub de Vauxhall.

A esto ayudó que la ex pareja de Taylor Swift, el actor británico Joe Alwyn, tiene un departamento cerca de allí.

Aunque son especulaciones y no existe certeza de que el sitio sea del que habla la megaestrella, la noticia se difundió en TikTok y los fanáticos ahora acuden en masa a Black Dog. Ha sido una locura , admite Lily Bottomley, responsable del grupo SC Soho, al que pertenece el pub.

Al planear su viaje, Dewmi Fernando añadió inmediatamente a su programa acudir al pub. Escucho a Taylor Swift desde que tenía ocho años (...) Ella fue parte de mi infancia, de mi adolescencia y ahora de mi vida adulta. Es como si hubiera crecido con ella , señala el turista.