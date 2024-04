Clasifican a los Juegos los primeros 35 y ya no hay torneos. Sólo es cuestión de esperar a que el 30 de abril se oficialice. Me siento feliz, asimilando lo que conseguí después de un camino tan sinuoso.

Tardé mucho en recuperarme y por eso no pude participar en el proceso rumbo a los Juegos de Tokio. Perdí la confianza en mí mismo y también fuerza. Afortunadamente soy muy terco y no quería retirarme sin antes vivir el gran sueño de ser un seleccionado olímpico , compartió Garrido, primer mexicano en subir al podio en unos Juegos Panamericanos (bronce en Santiago).

Además de la rrabdomólisis, el mexicano también superó una rotura de rodilla que lo tuvo cerca del retiro. Me han operado en ocho ocasiones, muchos entrenadores y médicos me dijeron que mejor ya no jugara. Me sirvió mucho trabajar en mi mentalidad y jurarme que nunca dejaría una meta abandonada .

De menos a más

En 2023, el regiomontano se ubicaba en el sitio 400 del ranking, por lo que tuvo que disputar 21 torneos y estar nueve meses lejos de casa para alcanzar el boleto a París.

Tenía que jugar los certámenes de clasificación para entrar al cuadro principal de las competencias grandes, sólo así logré sumar el número de puntos que se requerían.

El respaldo económico no llegó para Garrido hasta que logró subir al podio en los Centroamericanos y Panamericanos.

Mis padres, mis hermanos y algunos empresarios apostaron por mí, inclusive cuando estaba roto. Ellos se encargaron de pagar mi estancia en Dinamarca por años y también de cubrir la mensualidad del lugar donde entrenaba. No tuve beca sino hasta 2023. Pensé en retirarme, pero fue más fuerte mi orgullo por alcanzar mi meta.

¿Ganar una medalla en París? Casi imposible. El seleccionado está consciente de que estar entre los mejores del continente no será mérito suficiente para subir al podio. A lo que si se compromete es a poner a México en el plano internacional.

Claro que me encantaría subir al podio, pero debemos poner los pies sobre la tierra. Lo que busco es ser el mejor mexicano que ha participado en mi disciplina y sumar triunfos, porque hasta ahora, nadie ha ganado un set.

Aunque tiene dolores crónicos producto de una lastimada rodilla, Garrido dará el cien por ciento para su preparación los últimos meses. Su última competencia antes de su debut en París será el Abier-to de Estados Unidos en junio.

El badmintonista será el segundo varón en representar al país en una justa veraniega luego de Lino Muñoz en Río 2016 y Tokio 2020. En la rama femenil han participado Deyanira Angulo, en Pekín 2008; Victoria Montero, en Londres 2012, y Haramara Gaytán, en 2020.