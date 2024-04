▲ La futbolista denunció que durante su lesión, el club sólo le puso hielo en los ojos y le dio ibuprofeno. Foto @ana_campaa

La futbolista pasó un torneo en recuperación, lapso en el que se terminó su contrato. Cuando ella intentó hablar con la directiva para ver la posibilidad de una renovación, la respuesta fue que no la tenían considerada porque no ha-bía jugado.

Era ilógico, sabían que no estuve (en la cancha) por negligencias, por malas decisiones, no pude es-tar porque no me dejaron. Decidieron no renovarme. Ningún equipo me iba a tomar así, sin un alta, sin estar rehabilitada al cien por ciento. Me dieron la espalda muy feo cuando uno juega por amor al equipo , indicó la futbolista a este diario.

Su testimonio también puso el foco en una diferencia trascendental con la de los equipos varoniles: con nosotras lo más que se puedan ahorrar lo hacen, por eso tarda-ron los estudios .

En el estadio Cuauhtémoc también hubo hace unas semanas otra situación que dejó al descubierto este tipo de negligencias, cuando la jugadora de Tigres, Nayeli Rangel, sufrió una fractura en el rostro y sus compañeras Fernanda Elizondo y Anika Rodríguez tuvieron que llevar una camilla para que saliera del terreno de juego ante la falta de un carro de emergencias.

El episodio desató polémica en redes sociales, debido a la aparente falta de personal capacitado para cumplir con el protocolo de conmociones que exige la Liga Mx. Una herramienta que se ha buscado perfeccionar para el cuidado de la salud de las y los jugadores y la cual no se aplicó de manera correcta.

FIFpro, el sindicato internacional de los futbolistas, también ha revelado la falta de electrocardiogramas y estudios médicos adecuados en las categorías femeniles de varios países.

Incluso señaló que una de cada 10 jugadoras que participaron en el Mundial de 2023 no recibió un examen médico antes del torneo, mientras 22 por ciento no se hicieron un electrocardiograma, pruebas exigidas por la FIFA.

En México, aun cuando la situación de Campa es delicada, el club León sigue sin buscar un diálogo conciliador. La zaguera lo único que pide es respaldo, pues no sólo su carrera se vio cancelada, sino que debido a la gravedad de la lesión su proyecto de vida cambió por completo.