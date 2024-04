Responsable de los arreglos desde un principio, Galván procura respetar el espíritu de las canciones : Me encanta, sobre todo, aprovechar las cualidades de cada voz. Muchas veces no pienso en la tesitura: si es soprano, contralto o tenor, sino en las personas, en Mariana, Vanessa, Sergio, Luis y Sonia. Todos tenemos recursos muy diferentes en nuestra propia voz. Utilizo estos recursos y la personalidad de cada cantante porque, además, no permanecemos estáticos sobre el escenario. Interactuamos con el público. Es algo muy bonito cantar no sólo con la voz, sino con todo el cuerpo .

El objetivo de Voz en Punto ha sido llevar al lenguaje a capela toda la tradición musical y cultural de México . Desde niño a Galván le encantó la música coral, a la vez que visitaba mi primaria el maestro Zeferino Nandayapa con su marimba . Fue algo que lo marcó. Así, Voz en Punto es la conjunción de estos dos elementos: la música coral/vocal y la música mexicana.

Posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de Música, donde conoció a Sonia Solórzano, otra amante de la música vocal, con quien luego se casó. Todo empezó como un juego en los pasillos de la escuela, pero cuando ganamos el premio en Finlandia se volvió totalmente profesional .

Según Galván, la música a capela siempre ha sido bien recibida: “Fuimos pioneros de este estilo en México (de cantar música popular a capela) porque no había muchos antecedentes. Al principio nos costó trabajo abrir un camino ya que, por ejemplo, en la televisión nos decían: ‘Esta música es muy cultural’, pero si queríamos presentarnos en Bellas Artes nos decían: ‘Esto es muy popular’. No encontrábamos un lugar, pero con el tiempo se han abierto muchos espacios. Hemos recorrido todo el país y siempre nos han recibido muy bien, a la vez que hemos tenido la oportunidad de representar a México en casi 30 países”.

Voz en Punto recibe hoy la Medalla al Mérito en Artes 2023 en la disciplina de música por parte del Congreso de la Ciudad de México, por su trayectoria y aportación a la cultura de la capital del país.

El concierto Voz en Punto Más Cri-Cri será este sábado a las 13:30 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Río Churubusco 79, colonia Coun-try Club).