Jueves 25 de abril de 2024, p. 6

Nueva York. Médicos trasplantaron un riñón de cerdo a una mujer de Nueva Jersey que se encontraba al borde de la muerte, en un par de operaciones dramáticas en las que también estabilizaron su corazón en estado de insuficiencia.

La combinación de insuficiencia cardiaca y renal significaba que Lisa Pisano estaba demasiado enferma para tolerar un trasplante tradicional y no le quedaban opciones. Los médicos del hospital NYU Langone Health de la Universidad de Nueva York elaboraron un novedoso uno-dos: implantar una bomba mecánica para mantener el latido del corazón y luego trasplantar un riñón de un cerdo genéticamente modificado.

Pisano se recupera, anunció ayer el equipo del NYU. Es apenas el segundo caso de un paciente que recibe un riñón de cerdo –el primero fue el mes pasado en el Hospital General de Massachusetts– y el más reciente de una serie de intentos de hacer la realidad el trasplante de animal a ser humano.

Esta semana, la mujer de 54 años de edad tomó una andadera y dio sus primeros pasos.

Estaba al final del camino , dijo Pisano a The Associated Press. Aproveché una oportunidad. En el peor de los casos, si no funcionaba para mí, tal vez lo hará para otro y ayudaría a la siguiente persona .

Robert Montgomery, director del Instituto de Trasplantes NYU Langone, relató los vítores en el quirófano cuando el órgano comenzó a hacer orina de forma inmediata.

Ha sido algo transformador , comentó acerca de los resultados iniciales del trasplante.

Sin embargo, todavía no estamos a salvo , advirtió Nader Moazami, cardiocirujano de NYU que implantó la bomba cardiaca.

Con esta operación, puedo ver nuevamente la sonrisa de mi esposa , expresó Todd, marido de Pisano.

Otros especialistas en trasplantes observan atentamente la evolución de la paciente.

Debo felicitarlos , afirmó Tatsuo Kawai, del Hospital General de Massachusetts, quien destacó que su paciente receptor de un riñón de cerdo gozaba de mejor salud general que la de NYU antes de la operación. Cuando el corazón funciona mal, es realmente difícil hacer un implante de ese órgano .

En Estados Unidos, la lista de personas a la espera de un órgano llega a 100 mil. La mayoría necesita un riñón y miles mueren esperando. Dada la escasez de donadores, varias empresas biotecnológicas están modificando genéticamente cerdos para que sus órganos sean más parecidos a los humanos y disminuyan las probabilidades de que los destruya el sistema inmunitario.

El NYU y otros equipos de investigación han efectuado trasplantes de riñón y corazón de cerdo a cuerpos con muerte cerebral, y los resultados han sido prometedores. La Universidad de Maryland trasplantó corazones de cerdo a dos hombres a los que no les quedaba otra opción y ambos murieron en pocos meses.