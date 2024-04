Elba Mónica Bravo

Residentes de la colonia Juárez bloquearon durante tres horas el Eje 1 Poniente Bucareli y General Prim, frente a la Secretaría de Gobernación, para exigir la reubicación de migrantes que viven en casas de campaña en la Plaza Giordano Bruno, así como la salida de las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) localizadas en Versalles.

Esta fue la segunda protesta que realizan en 35 días y advirtieron a las autoridades federales y locales que la tercera –en caso de que no resuelvan la situación– será con otro bloqueo en Paseo de la Reforma, prevista para el 30 de abril, con el fin de llamar la atención sobre la situación en la que viven los menores de edad en el campamento y en defensa de la infancia migrante, que se encuentra en el lugar desde octubre del año pasado.

Los quejosos gritaron ¡la calle no es albergue! y rechazaron la mesa de diálogo ofrecida por las autoridades que, consideraron, fue sólo para disuadir nuestra protesta .