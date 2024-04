E

l miedo ha sido aliado de grupos de poder no sólo en México, sino en todo el mundo; no únicamente en tiempos pasados, sino también en el presente, no exclusivamente de la derecha orgullosa de serlo, también de quienes bajo los preceptos de la izquierda encontraron en el discurso del progresismo una herramienta para hacerse del poder para luego, ante la ambición desmedida, terminar traicionando los postulados revolucionarios y convertirse en quienes institucionalizaron la transa. Tal es su farsa, que terminaron aliados de la ultraderecha que se instituyó para detenerlos. Y así fue. Hoy el PRI por primera vez en su historia va a una elección presidencial sin candidatura propia y también por primera vez desde su creación en 1929 va a una elección en la Ciudad de México sin candidatura propia. En ambas postula cuadros del PAN, el mismo que surgió para detener las políticas de Lázaro Cárdenas.

El que los ciudadanos vivamos con miedo ha sido, y continúa siendo, una de las estrategias del viejo régimen con las que logró extender los tentáculos de la corrupción con los que apretó a los mexicanos casi hasta la asfixia. Temerle a los viejos políticos se convirtió en México en un mecanismo de defensa nacional que respondió al sentido común. Basta recordar aquella sensación de pánico que la comitiva de un gobernante del PRI o del PAN causaba alrededor suyo, o el miedo provocado por el simple paso de un coche sin placas, vidrios polarizados, antena sobre la cajuela y en su interior dos claros elementos de alguna agencia de seguridad de administraciones anteriores.

Era sabido que desde el gobierno se ejercía el poder a través del autoritarismo y la violencia. Pero los viejos políticos lograron que en algunos sectores de la población no sólo se les temiera a ellos y a sus soldados, sino también, a través de distintas narrativas, a quienes eran disidentes de aquellos gobiernos represores. Construyeron una estrategia de comunicación política para intentar justificar, y con ello accionar, medidas represivas contra movimientos y organizaciones antagónicas a un Estado secuestrado por ladrones disfrazados de servidores públicos.