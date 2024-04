En su conferencia, informó de las conversaciones y refrendó su respeto a esa organización que resistió la aplicación de la mal llamada reforma educativa aprobada en el sexenio anterior, en la que, con el respaldo de Claudio X González, se descalificó al magisterio acusándolo de irresponsabilidad, porque no impartían todas sus clases. Para doblegarlos, se les reprimió y se les encarceló invetándoles delitos como lavado de dinero, se asesinó a algunos profesores y despidieron a alrededor de mil que participaron en las protestas contra esa reforma .

El mandatario aseguró que la mayor parte de los docentes cesados en ese periodo fueron reinstalados en la actual administración, aunque por diversas razones, de 2019 para acá fueron despedidos 176. Señaló que con la participación de los secretarios de Educación Pública, Gobernación y Seguridad Ciudadana, así como algunos gobernadores (Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tabasco), se logró destrabar las negociaciones para facilitar su recontratación.

Se llegó al acuerdo de que se les va a recontratar. Son asuntos que tienen que ver también con los gobiernos estatales, y estuvieron con nosotros los gobernadores, que se portaron muy bien , dijo.

Por otro lado, ratificó que en cuanto se realicen las elecciones se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos para no mezclarlo con el tema electoral, lo cual, dijo, no significa que no se continúe trabajando en el esclarecimiento del caso.