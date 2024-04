Consideró que las cuentas individuales inactivas o no reclamadas de ex trabajadores de más de 70 años, de las que se usarían los recursos para la creación de dicho fondo, son cuentas que “tienen beneficiarios, como puede ser la propia familia, y en caso de no haber beneficiarios designados, la ley los establece.

Muchas de las cuentas no reclamadas son de migrantes que ahora no pueden regresar a reclamarlas , o son de trabajadores que fallecieron y sus viudas o beneficiarios no saben que pueden reclamarlas o no cuentan con asesoría legal , agregó. Insistió en que las asesorías que ofrecerán son para esas personas.