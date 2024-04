Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de abril de 2024, p. 12

El Senado discute hoy en comisiones la minuta con la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el jueves se votará en el pleno, en medio de la confrontación entre Morena y la oposición, sobre todo el PAN, que amenaza con presentar una acción de inconstitucionalidad.

En conferencia de prensa, los legisladores del partido guinda destacaron que pese a la campaña negativa y mentirosa de la oposición, que sesga el espíritu de esa modificación a diversas leyes, la sociedad sabe que es un cambio fundamental para garantizar a los trabajadores que empezaron a cotizar a partir de julio de 1997 tener acceso a una mejor pensión.

El vocero de la bancada, César Cravioto, refrendó el respaldo pleno de los senadores de Morena a esa reforma; sostuvo que es una falacia sostener, como han hecho PRI y PAN, que el gobierno federal pretende quedarse con los fondos de retiro de cuentas inactivas por más de 10 años que no han sido reclamadas por empleados o sus beneficiarios.

Subrayó que hay más de 40 mil millones de pesos en cuentas inactivas, que las Afore tendrían ya que haberlos enviado al IMSS, pero sólo han regresado mil millones.