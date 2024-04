Sin embargo, la danza de cifras no ha terminado y hasta ayer ni los mismos consejeros electorales sabían cuáles casos sí son subsanables y cuáles no y, por tanto, constituyen posibles fraudes.

Pero el mismo acuerdo de dicha comisión fue puesto en duda por las consejeras Humphrey y Ravel, e incluso el mismo Castillo, quien fungió como presidente de las comisiones unidas de la sesión de ayer, al cuestionar que si reintegran a esos más de 20 mil connacionales existe la certeza de que no se incurre en una infracción electoral.

Al elevarse el nivel de reclamos, la consejera presidenta decidió calmar los ánimos: no hay crisis y sí la hay, ¿por qué no hay crisis?, porque no estamos ante un problema no solucionable, y por qué sí, porque hay un intento de vulneración al padrón electoral en apariencia .

Más tarde, en una conferencia de prensa sobre otro tema, los consejeros Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz trataron de matizar las palabras de Taddei. No estamos ante un intento de defraudación en la elección presidencial. Fue indispensable detener registros cuando pudiera presumirse que no correspondían a la persona que aparentemente lo solicitaba , apuntó Espadas.