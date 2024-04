Consideró que muchas de las afirmaciones contenidas en ese informe provienen de organizaciones en México que aportan la información, como el caso en el que se señala a su gobierno de promover alrededor de 20 mil mensajes en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. “Eso es una gran mentira del Departamento, pero, suponiendo sin conceder que así sea, no aluden a los más de 200 millones de mensajes en su contra con la campaña narcopresidente”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México porque no es admisible que se consideren jueces del mundo y mantengan esa manía de prorrogar la vigencia de la Doctrina Monroe. Condenó que sostengan una postura que no respeta la soberanía de otros países al calificar su comportamiento en diversas materias.

Abordó el tema, de inicio sin que mediara pregunta, censurando el papel del Departamento de Estado, que financia a organizaciones en nuestro país como Mexicanos contra la Corrupción. “Imagínense: financiar una supuesta organización no gubernamental que está dedicada por entero a enfrentar a un gobierno legal, legítimamente constituido. Es algo muy parecido a la subversión, nada más que son dos enfoques distintos.