A pregunta expresa sobre la posibilidad de que la reforma pueda ser aplicable a Israel Vallarta, preso desde el sexenio de Felipe Calderón sin sentencia por su presunta vinculación con una banda de secuestradores, confirmó que pudiera ser beneficiado de estos cambios. Se trata de que no dependa de si están sentenciados o no, porque eso es una rémora. Hay quienes llevan injustamente 15, 20 años encarcelados sin sentencia, y no se aplica la Ley de Amnistía vigente, porque debe haber una sentencia firme. López Obrador afirmó que en su gobierno existe la disposición para ampliar los alcances de la figura de la amnistía, pues ya se ha aplicado con las leyes vigentes en el caso de quienes están en prisión y están enfermos o son indígenas pobres que no pudieron pagar su defensa.