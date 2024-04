E

sta no es una confesión, es un orgullo: el origen de que medio sea poeta está en la canción popular mexicana. La radiofónica de mis tiempos infantiles, con la música de cantinas, que oía de lejos; dicho en bruto: la ranchera, aquélla. No sé si me maravillaban, asombraban o sólo me llamaban la atención tales canciones, relatos, textos (lo seguro es que un niño no recurriría a esos términos).

La métrica pues nunca se me dificultó. Estaba en mi sangre, en mi oído, en mi palabra, lo que me enseñaron ciertas, muchísimas canciones. De ellas proviene mi voz. Y si acaso algo de poesía hay en ésta a la música popular, al menos inicialmente, lo debo.

En la adolescencia (empecé tarde) vendrían los poetas más a la mano: Nervo, Darío, Acuña, Bécquer y Cervantes. Sor Juana –sí, por deber escolar, pero sor Juana, inalcanzable–. Uno mitifica un poco a sus poetas preferidos: Cavafis, Rilke, san Juan de la Cruz, santa Teresa, Dickinson, Bishop, Alfonso Cortés, Olga Orozco, Nezahualcóyotl (el etcétera es largo). Quiero decir con esto que a lo mejor ni los he leído bien, que uno también, como lector, se mitifica. El caso es que les debo mucho.

¡Y a los filósofos! O más en general a los pensadores, donde lo mismo cabe Van Gogh con sus cartas que Alberto Durero con sus lecciones de geometría. Y otra vez mucho, alegría y dolor (no lo explicaré), a mis talleristas o alumnos, sino directamente sí en el taller, y fuera del taller a su siempre joven (la edad no importa) cercanía.