n preparación hacia el segundo debate de aspirantes presidenciales, que se realizará el domingo venidero, las dos principales contendientes anuncian ciertos cambios de estrategia.

Xóchitl Gálvez, quien mantiene un rezago que parece irremontable, pretende ser ella , lo cual implicaría no hacer caso a estrategas y asesores (lo cual, dicho sea de paso, se lo ha recomendado con claridad el presidente Andrés Manuel López Obrador).

Entró en detalles: de repente es muy complicado que cada persona te dice una cosa distinta, está cañón. Uno te dice: tienes que ser así; otro te dice: tienes que hacer acá. No ataques al Presidente, ataca a Claudia, no ataques ni a Claudia ni al Presidente. ¡Híjole!, está muy difícil. Entonces, yo realmente voy a hacer lo que yo pienso que debo de hacer . En ese cambio incluirá vestir huipil y no traje sastre, y ser más cuestionante , punzante contra Sheinbaum.

Por su parte, la puntera ha señalado en Tamaulipas (acompañada de Eugenio Hernández, el ex gobernador priísta de la entidad, que es candidato a senador por el Partido Verde, en alianza con Morena) que también tiene algunas cosas preparadas para el debate siguiente, a la luz del incremento en la guerra sucia de los opositores contra ella, el Presidente de la República y el morenismo.

Hasta ahora, tanto en el primer debate como en otros momentos en que ha recibido provocaciones o acusaciones de su adversaria hidalguense, la ex gobernadora de la Ciudad de México ha mantenido una distancia que es propia de su condición de sólida líder en la gran mayoría de las encuestas de opinión que podrían ser calificadas de serias. Ha respondido en algunas ocasiones, sin encajar demasiado la saeta, con un aire que a Gálvez ha parecido de gelidez. Ya se verá si hay cambio de actitudes el próximo domingo.