Con la oposición de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo, Carla Humphrey, Beatriz Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel, se subirán 20 mil 964 registros de votos emitidos por mexicanos que viven en el extranjero que habían recibido tache. Hubo una agria discusión con los representantes de los partidos políticos, porque los consejeros no querían ceder. No se trata sólo de un problema técnico, sino de la continua acción del “ gang de los 6” para crear un ambiente de desconcierto en el proceso electoral con el fin de anular las elecciones de junio. La intervención de la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, salvó la situación. Hizo un amplio reconocimiento a la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores. Sólo quedaron en revisión 18 mil 760 registros por presuntas irregularidades ; deberán ser resueltas antes del 5 de mayo. Falta un nombre del “ gang de los 6”: Martín Faz, quien no asistió.

stamos llegando al final de un sexenio y el Presidente de la República –¡sorpresa!– no está haciendo un llamado a la población para que se amarre el cinturón porque hay que jalar parejo , ya que el país está en el fondo de otra crisis económica; tampoco pide perdón en medio del llanto porque perdió el perro que defendía al peso. Al contrario, López Obrador dijo a los banqueros reunidos en Acapulco que ha cumplido y ese sector, que lo advertía como un peligro para México , ahora lo ve casi como un milagro, gracias a que la estabilidad económica ha multiplicado sus utilidades. No faltan atorones. La oposición anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para bloquear la ley de Pensiones para el Bienestar. Ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y Ricardo Monreal ofrece que el Senado la palomeará el jueves de esta semana. Sería otra iniciativa del Ejecutivo que entraría a la congeladora, como la reforma electoral y la eléctrica.

Ombudsman social

Asunto: ¿quién manejará el fondo?

Estoy de acuerdo en que las administradoras de fondos para el retiro (Afore) no deberían de seguir teniendo las cuentas individuales no reclamadas o inactivas de las personas mayores de 70 años. En especial porque hay gente que no tiene beneficiarios directos y de acuerdo con la ley del IMSS deben ser familiares, en especial hijos mayores de 25 años y hermanos del trabajador. No se les dan los recursos porque el trámite es costoso y tarda mucho tiempo. Por eso estoy de acuerdo en que esos recursos pasen al Estado, pero lo que no queda claro y no lo han expuesto es cuál sería la vía o las instancias para que la gente que reclame sus recursos que estarán en el Fondo de Pensiones para el Bienestar puedan recuperarlos, ya sea el mismo trabajador o sus beneficiarios. ¿Seguirán teniendo en el Fondo de Pensiones las cuentas individualizadas o será un fondo común como antes del 97, cuando las tenía el IMSS?

Óscar Martínez Otero

R: Pasarán a un fideicomiso en el Banco de México, según entiendo. La falta de información en temas tan importantes despierta la desconfianza de la gente.

Twitterati

Ex líder juvenil priísta confronta a Javier Corral en foro anticorrupción: ¡Tú me perseguiste, me señalaste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto! Fuertes acusaciones durante el evento en Chihuahua.

@enriquemuñozFM

X: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com