▲ David Pecker, de 72 años (en imagen de archivo), ex editor del sensacionalista National Enquirer, fue el primer testigo de la fiscalía en el histórico juicio a Donald Trump, en Nueva York. Aunque él no participó personalmente en el pago a la estrella porno Stormy Daniels, los fiscales buscan demostrar con su testimonio que Trump y su abogado Michael Cohen recurrían con frecuencia a la práctica periodística atrapar y matar con el fin de evitar noticias nocivas. El ex gobernante, de 77 años, es juzgado por falsificar 34 documentos contables para esconder un pago de 130 mil dólares a Daniels mediante su abogado. Foto Ap