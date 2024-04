Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de abril de 2024, p. 29

Virginia Occidental y Nueva York. El sistema político aquí en Virginia Occidental frecuentemente es objeto de mofas por sus retrocesos y corrupción, pero expertos dicen que aunque en este estado esos problemas son más explícitos, las redes de corrupción política no son tan diferentes del resto de Estados Unidos.

No obstante, casi cualquier manera en que se puede medir, cuando se trata de corrupción, Virginia Occidental compite por el campeonato nacional. Este año en la contienda electoral para el Senado federal, un candidato demócrata es un criminal que ha cumplido condenas en prisión por acciones que resultan en la muerte de 29 de sus empleados en su mina de carbón. Otro candidato, republicano, es un multimillonario que ha acumulado parte de su fortuna violando leyes estatales y federales. Estos dos aspirantes, junto con muchos otros, están contendiendo por la curul de un senador que se está jubilando después de décadas de proteger y enriquecer los negocios de su familia aquí en Fairmont, que se dedica a vender sobras de carbón de bajo valor que ha dañado al medio ambiente durante años.

La política en Virginia Occidental ha sido supercorrupta durante mucho tiempo , explica Sarah Chayes, residente de ese estado y experta internacionalmente reconocida sobre corrupción, y la autora de Sobre la corrupción en América y lo que está en juego. En entrevista con La Jornada recuerda que durante casi un siglo este estado fue muy progresista con un sindicato minero poderoso y con el Partido Demócrata dominando la política estatal. Pero entonces, los demócratas empezaron a comportarse de manera muy corrupta , agrega, y señala que Donald Trump ha ganado las últimas dos elecciones presidenciales en este estado.

Pero aquí no hay mucha diferencia entre las políticas de demócratas y republicanas. El Partido Demócrata tradicional está igualmente capturado por intereses corporativos como los republicanos , afirma Chayes. La corrupción importante no es cuando buscas más galletas en el frasco, la corrupción importante es cuando estás redactando nuevas reglas para beneficiar a la empresa. Es ahí que estará el pago cuando dejes el gobierno , explica en entrevista por teléfono desde su casa cerca de Paw Paw, Virginia Occidental. Pensamos en que los negocios y el gobierno son cosas separadas, hablamos como si fueran diferentes, pero no lo son. Estas redes muy sofisticadas operan no para ayudar al gobierno, sino para enriquecerse .